Natale 2025 in piazza della Repubblica torna il fascino della ruota panoramica

26 nov 2025

Anche per le festività del Natale 2025 la ruota panoramica sarà a Livorno. Non solo villaggio di Natale in villa Fabbricotti e pista del ghiaccio in piazza Venti Settembre. La ditta incaricata, infatti, nel pomeriggio di mercoledì 26 novembre ha dato il via alle procedure di montaggio. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Natale 2025, in piazza della Repubblica torna il fascino della ruota panoramica

