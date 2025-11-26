Natale 2025 arriva la ruota panoramica e si scatena l' ironia

"Latina sarà come Londra". La sindaca, nella conferenza stampa di presentazione degli eventi per il Natale, si emoziona: "È una novità fortemente voluta da me: sarò il sindaco della ruota panoramica, simbolo di splendore, luci e colore, delle città metropolitane".

