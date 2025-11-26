Natale 2025 a Campi Bisenzio

Firenzetoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo weekend di magia a Campi! Sabato 29 novembre – dalle 15:30 sarete completamente nelle mani di.? gin & gim – i folletti irriverenti!? altro che i soliti aiutanti di babbo natale:? bolle di sapone magiche? danza col fuoco? equilibrismo estremo? una valanga di scherzi, caos e risate. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

natale 2025 campi bisenzioNatale a Campi Bisenzio 2025: luci, magia ed eventi gratuiti per tutta la famiglia - Campi Bisenzio si prepara a vivere uno dei periodi più attesi dell'anno, quello delle festività natalizie. piananotizie.it scrive

Che tempo faceva a Campi Bisenzio il 21 Settembre 2025 - Archivio Meteo Campi Bisenzio - Arezzo (AR) Firenze (FI) Grosseto (GR) Livorno (LI) Lucca (LU) Massa- Si legge su ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Natale 2025 Campi Bisenzio