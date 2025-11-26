Non era solo un luogo di preziose rarità editoriali, la storica libreria Palmaverde di Roberto Roversi, ma anche un posto dove il poeta custodiva una selezionata scelta di vinili. Dall’ hip hop al rock d’ avanguardia, l’autore di alcune delle più celebri ballate di Lucio Dalla coltivava una passione profonda per tutta la musica. Interesse che ha spinto un gruppo di persone, tra le quali il nipote Antonio Bagnoli, che ne custodisce l’ eredità artistica, a curare la prima edizione di Officina Roversi, la cui finale andrà in scena sabato alle 20,30 al Teatro Testoni Ragazzi di via Matteotti. Qui sarà possibile conoscere gli artisti selezionati che hanno confrontato il proprio lavoro con il giudizio di una giuria della quale hanno fatto parte personalità di grande rilievo della cultura e dello spettacolo, come Alessandro Bergonzoni, Paolo Fresu e Angela Baraldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce Officina Roversi per sostenere nuovi talenti