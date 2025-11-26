Nasce il ‘Pala Bcc Romagnolo’ La gestione del Volley Club rilancia l’impianto dopo l’alluvione
La storia la fanno i fatti, non i nomi. Però i nomi si associano ai fatti. E ai ricordi. E a quei momenti che si sono scavati un posto sotto la pelle, dal quale niente potrà più toglierli. Ieri mattina, tra insegne che profumano di nuovo, banner e cartelloni pubblicitari, il palazzetto dello sport di Cesena ha cambiato look. E nome. Addio Carisport, da ora e per almeno i prossimi cinque anni, a dominare il piazzale tra la pista di atletica e la piscina, c’è il Pala Bcc Romagnolo. L’intervento è stato stabilito nell’ambito di una collaborazione già attiva da tempo tra l’istituto di credito e il Volley Club Cesena, che appunto per i prossimi cinque anni gestirà l’impianto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
