Nasce il gruppo interparlamentare Imec Giordano | Un passaggio strategico decisivo Formentini | Siamo i primi
La presentazione del gruppo interparlamentare dedicato all’ India–Middle East–Europe Economic Corridor (Imec) segna un passaggio politico di sostanza, utile a comprendere quanto l’Italia aspiri a trasformarsi in snodo attivo —e non periferico—nel gioco di riconfigurazione delle rotte globali. Nella Sala stampa di Montecitorio, ieri, non c’è stata retorica di circostanza, ma una convergenza trasversale che ha dato forma al primo esperimento parlamentare europeo dedicato a questo corridoio infrastrutturale, commerciale e geopolitico. «Imec è un passaggio strategico decisivo». Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale di Ecr party, coordinatore del gruppo insieme al leghista Paolo Formentini, ha scolpito il perimetro politico dell’iniziativa: « L’Imec rappresenta un passaggio strategico decisivo per rafforzare il ruolo del Mediterraneo nelle grandi rotte globali, proponendosi come alternativa competitiva alla Belt and Road e alle nuove rotte artiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Palagonia, nasce il Gruppo consiliare “Grande Sicilia”: un passo significativo per la vita politica locale #Palagonia #grandesicilia Grande Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
FRATELLI D’ITALIA * (CAMERA): «CAMERA. IL 25/11 FORMENTINI E GIORDANO PRESENTANO GRUPPO INTERPARLAMENTARE IMEC» - 30 presso la sala Stampa della Camera dei Deputati – ingresso via della Missione 4 - Come scrive agenziagiornalisticaopinione.it