La presentazione del gruppo interparlamentare dedicato all’ India–Middle East–Europe Economic Corridor (Imec) segna un passaggio politico di sostanza, utile a comprendere quanto l’Italia aspiri a trasformarsi in snodo attivo —e non periferico—nel gioco di riconfigurazione delle rotte globali. Nella Sala stampa di Montecitorio, ieri, non c’è stata retorica di circostanza, ma una convergenza trasversale che ha dato forma al primo esperimento parlamentare europeo dedicato a questo corridoio infrastrutturale, commerciale e geopolitico. «Imec è un passaggio strategico decisivo». Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e segretario generale di Ecr party, coordinatore del gruppo insieme al leghista Paolo Formentini, ha scolpito il perimetro politico dell’iniziativa: « L’Imec rappresenta un passaggio strategico decisivo per rafforzare il ruolo del Mediterraneo nelle grandi rotte globali, proponendosi come alternativa competitiva alla Belt and Road e alle nuove rotte artiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nasce il gruppo interparlamentare Imec. Giordano: “Un passaggio strategico decisivo”. Formentini: “Siamo i primi”