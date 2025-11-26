Narni l' ex colonia delle Grazie messa in vendita dal Comune di Roma
L'ex colonia Di Donato (Le Grazie) sarebbe in vendita. A darne notizia nei giorni scorsi è stato, attraverso un articolo, il Corriere dell'Umbria. Il servizio, firmato dal collega Cesare Antonini riferisce i particolari che avrebbero portato l'ente proprietario a mettere in vendita l'immobile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
