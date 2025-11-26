Narcotraffico a Firenze pioggia di arresti tra cui un avvocato | quale ruolo aveva nella rete di spaccio

Notizie.virgilio.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Smantellata a Firenze un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico: 19 arresti, sequestri di droga, armi e denaro. Coinvolto anche un avvocato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

narcotraffico a firenze pioggia di arresti tra cui un avvocato quale ruolo aveva nella rete di spaccio

© Notizie.virgilio.it - Narcotraffico a Firenze, pioggia di arresti tra cui un avvocato: quale ruolo aveva nella rete di spaccio

Altre letture consigliate

narcotraffico firenze pioggia arrestiNarcotraffico a Firenze, pioggia di arresti tra cui un avvocato: quale ruolo aveva nella rete di spaccio - Smantellata a Firenze un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico: 19 arresti, sequestri di droga, armi e denaro. Si legge su virgilio.it

Firenze: 14 arresti per narcotraffico. Tra di loro anche un’avvocata - Smantellata a Firenze un'organizzazione dedita al narcotraffico: polizia di stato e municipale, coordinate dalla Dda del capoluogo toscano, hanno eseguito 14 mi ... Scrive msn.com

narcotraffico firenze pioggia arrestiAssociazione a delinquere dedita al narcotraffico: misure cautelari per 19 persone a Firenze - Destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare è risultato essere anche un avvocato del foro di Firenze, per il quale il Gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari, ritenendo integrato a ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Narcotraffico Firenze Pioggia Arresti