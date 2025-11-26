Napoli vittoria in Champions nel segno di Maradona | Qarabag battuto con una ripresa sontuosa

Due vittorie in tre giorni. La svolta tattica di Antonio Conte si conferma provvidenziale, con il vestito del 3-4-3 che sembra calzare a pennello al Napoli. Gli azzurri battono il Qarabag per 2-0 in Champions League davanti al proprio pubblico, in una serata dalle grandi emozioni nel segno di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

? #Napoli-#Qarabag, le pagelle dei giocatori azzurri. Vittoria importante in Champions League. - facebook.com Vai su Facebook

REGIONALI | Schlein e Conte a Napoli per festeggiare la vittoria del candidato di centrosinistra Roberto Fico, la segretaria del Pd cita Pino Daniele: 'L'aria s'adda cagnà'. Con loro anche Bonelli e Fratoianni, il leader M5s: 'Non saltellano più' #ANSA Vai su X

Napoli-Qarabag 2-0, festeggia anche De Laurentiis: “Vittoria di tutti. Avanti così!” - Il Napoli dà continuità alla vittoria contro l'Atalanta e ripete anche in Champions League contro il Qarabag. Come scrive gonfialarete.com

Champions – Napoli-Qarabag: McTominay segna e poi propizia il secondo gol. Vince il Napoli (2-0 65' McTominay;Jankovic 72' ) - Qarabag: Azzurri in campo per la vittoria, del nome di D10S 90' + 6' il Napoli tiene il campo e la palla, contiene gli avversari e vince la partita. Scrive 100x100napoli.it

Napoli-Qarabag 2-0, gol e highlights: McTominay trascina gli azzurri - L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra ... Segnala sport.sky.it