Napoli sequestrarono minore a S Giorgio a Cremano chiedendo riscatto | 2 fermi
Due persone sono state fermate perché gravemente indiziate del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in relazione al sequestro di un minorenne avvenuto lo scorso 8 aprile a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il ragazzo sarebbe stato preso di peso e trascinato con forza all’interno di un furgone e poi trasportato in un appartamento, dove è stato tenuto legato e incappucciato; sarebbe stato liberato soltanto dopo varie ore. Per il suo rilascio sarebbe stata avanzata al padre della vittima la richiesta di pagamento di un milione e mezzo di euro. Questo articolo Napoli, sequestrarono minore a S. 🔗 Leggi su Lapresse.it
