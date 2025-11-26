Napoli senza De Bruyne cambia ancora il rigorista? La situazione dopo l’errore di Hojlund

Il Napoli batte il Qarabag e sale a quota sette punti nella classifica di Champions League. La rete di McTominay e l’autogol di Jankovic hanno regalato i tre punti alla squadra di Antonio Conte. Tuttavia, gli azzurri hanno rischiato di perdere la bussola dopo il calcio di rigore sbagliato da Rasmus Hojlund ad inizio ripresa. Senza De Bruyne, dunque, potrebbe sorgere un problema non da poco. Hojlund sbaglia, Conte riflette: i precedenti dagli undici metri. Si trattava del primo rigore calciato con la casacca del Napoli per Hojlund, ma non del primo in carriera. L’attaccante danese ne aveva già calciati due, uno con la Nazionale ed un altro ai tempi dello Sturm Graz. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli senza De Bruyne, cambia ancora il rigorista? La situazione dopo l’errore di Hojlund

Occhio Napoli, è allarme rigorista senza De Bruyne? - Fortuna per Conte che McTominay ha poi sparigliato le carte, altrimenti i rimpianti sarebbero stati ben altri. Secondo fantacalcio.it

Calciomercato Napoli, i tre centrocampisti seguiti per gennaio: c’è una sorpresa - Tre i nomi accostati al Napoli, che a gennaio proverà a rinforzare il centrocampo a causa degli infortuni subiti ... Si legge su okcalciomercato.it

Rendimento Napoli senza De Bruyne: gli azzurri faticano in zona gol - «Qualcuno ora osa dire che il suo infortunio può essere un vantaggio, ma è fantastico, su questo mi arrendo. Secondo ilmattino.it