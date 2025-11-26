Napoli Racing Show | la carica dei 150 piloti pronti a sfidarsi sull’Arena del Lungomare
Via Caracciolo pronta a trasformarsi nell’Arena del Lungomare, per il 2^Napoli Racing Show, in programma il 6 – 7- 8 dicembre. Una kermesse completamente gratuita pensata per attirare appassionati, famiglie e curiosi. L’edizione 2025 propone un programma ancora più ricco, che unisce spettacolo ed agonismo dando piena centralità al pubblico, grazie alla riprogettazione del tracciato che coniuga massima sicurezza e visibilità. Il Napoli Racing Show vuole essere l ’apripista per una futura gara di Formula 1, magari in contemporanea con la prestigiosa Coppa America, un agognato traguardo già raggiunto dalla città della Dea Partenope. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
