Napoli-Qarabag Qurbanov | Soddisfatto della prestazione nonostante la sconfitta

Qurbanov: Abbiamo affrontato una squadra con giocatori di qualità. Abbiamo lottato fino alla fine contro un avversario del genere. Al termine del match di Champions League contro il Napol i -perso con il punteggio di 2-0- il tecnico del Qarabag, Qurbav Qurbanov è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste el sue parole: "Sono soddisfatto della prestazione della nostra squadra. Nonostante la sconfitta, i nostri giocatori non si sono arresi, hanno lottato fino alla fine e hanno giocato con coraggio. Abbiamo affrontato una squadra con giocatori di qualità.

