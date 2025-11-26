Napoli-Qarabag McTominay striglia la squadra | Dobbiamo migliorare su questo aspetto

Il Napoli fa egregiamente il suo lavoro contro il Qarabag e porta a casa tre punti che danno respiro. Successo per 2-0 da parte dei partenopei, che sbloccano e chiudono la gara nella ripresa grazie a Scott McTominay. Nel post partita proprio lo scozzese ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sui troppi errori commessi da lui stesso e dalla squadra. Napoli, McTominay avverte: “Dobbiamo fare più gol”. Il centrocampista scozzese ha sottolineato come la squadra debba fare più gol quando crea così tanto come fatto questa sera: I primi 20 minuti sono stati difficili, specialmente per me. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

