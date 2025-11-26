Napoli-Qarabag McTominay striglia la squadra | Dobbiamo migliorare su questo aspetto

Il Napoli fa egregiamente il suo lavoro contro il Qarabag e porta a casa tre punti che danno respiro. Successo per 2-0 da parte dei partenopei, che sbloccano e chiudono la gara nella ripresa grazie a Scott McTominay. Nel post partita proprio lo scozzese ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi anche sui troppi errori commessi da lui stesso e dalla squadra. Napoli, McTominay avverte: “Dobbiamo fare più gol”. Il centrocampista scozzese ha sottolineato come la squadra debba fare più gol quando crea così tanto come fatto questa sera: I primi 20 minuti sono stati difficili, specialmente per me. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Qarabag, McTominay striglia la squadra: “Dobbiamo migliorare su questo aspetto”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Champions League, Napoli-Qarabag 2-0 e Bodo Glimt-Juventus 2-3. Punti preziosi per i play-off Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-lea - facebook.com Vai su Facebook

#UCL – Goal Alert: Napoli *1-0 Qarabag *(McTominay 65’) #SSFootball Vai su X

Napoli-Qarabag 2-0, gol e highlights: McTominay trascina gli azzurri - L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra ... Come scrive sport.sky.it

CHAMPIONS - Napoli-Qarabag 2-0, la decide McTominay - 0 contro il Qarabag, nel match valido per la quinta giornata di League Phase di Champions League. Si legge su napolimagazine.com

È stata la testa di Scott. McTominay stende il Qarabag, il Napoli torna a vincere in Champions - Giocare nel giorno del ricordo di Maradona significa assumersi una responsabilità simbolica. Si legge su gonfialarete.com