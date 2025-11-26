Napoli-Qarabag De Laurentiis esulta | Vittoria di tutti Avanti così!
Aurelio De Laurentiis celebra il successo del Napoli in Champions League sul Qarabag.Il patron azzurro, come accaduto già nel post partita contro l'Atalanta, si è espresso via X sulla bella serata della squadra.“Vittoria di tutti. Avanti così!”, scrive il numero uno del club partenopeo.Vittoria. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
