Altra vittoria per il Napoli, che da seguito al successo in campionato contro l'Atalanta e batte il Qarabag per 2-0. Al Maradona i partenopei fanno un'ottima gara, sprecando diverse occasioni – il rigore di Hojlun su tutte – ma riuscendo comunque a portare a casa i tre punti grazie alla doppietta di Scott McTominay. Dopo il fischio finale, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport parlando dell'annata che sta vivendo la squadra. Napoli, Conte sui tanti infortuni: "È un'annata difficile". Il tecnico salentino ha parlato delle tante difficoltà riscontrate in questa prima parte di stagione, come ad esempio i tanti infortuni che stanno complicando i piani: Allo stadio c'era una bella energia, per Maradona che chi non è napoletano o chi non vive Napoli non può capire.

Napoli-Qarabag, Conte senza giri di parole: "Annata difficile", poi sullo sfogo post Bologna