Napoli-Qarabag 2-0 pagelle – McTominay è l’equazione dell’energia contiana | E=Mc2

Le pagelle di Napoli-Qarabag 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. Quando piove in una solennità mesta come questa, il quinto anno dell’eternità di Diego, dal cielo precipitano lacrime benedicenti per tutti gli azzurri, con l’eccezione di Zio Vanja e dei suoi piedoni dai rilanci imprecisi e talvolta pericolosi per noi. Gli azeri pressano a fasi alterne ma non osano tanto (un po’ come il Como-gas) e il primo tiro nella sua porta arriva dopo l’80’, respinto con quell’esibizione in volo – 6 BEUKEMA. Addai è l’unico azero che dà qualche pensiero e Sam l’Olandese talvolta è titubante, però che gran chiusura decisiva al 35’ – 6 POLITANO dal 64’. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Qarabag 2-0, pagelle – McTominay è l’equazione dell’energia contiana: E=Mc2

