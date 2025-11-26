Napoli–Qarabag 2-0 | McTominay trascina gli azzurri in Champions

Tempo di lettura: 4 minuti Il Napoli batte il Qarabag 2–0 e compie un passo fondamentale nel percorso europeo. Una partita che è rimasta in equilibrio per più di un’ora, con gli azzurri imprecisi sotto porta e un super Kochalski a frenare ogni tentativo, fino alla fiammata decisiva arrivata al 65’, firmata da Scott McTominay. Lo scozzese, assoluto protagonista della serata, ha sbloccato il match con un tap-in da centravanti puro e l’ha chiuso pochi minuti dopo grazie a una girata deviata nella propria porta da Jankovic. Il Maradona, già infiammato dal tributo a Maradona al minuto 10, ha poi vissuto una ripresa intensa, fatta di emozioni, occasioni, episodi e sofferenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

