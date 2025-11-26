Napoli-Qarabag 2-0 | McTominay show gol e rovesciata Hojlund sbaglia rigore L’omaggio a Diego

Il Verdetto. Il Napoli batte 2-0 il Qarabag nella quinta giornata di Champions League. Una vittoria pesante firmata Scott McTominay (autore dell’1-0 e propiziatore dell’autogol del 2-0) che cancella l’errore dal dischetto di Rasmus Hojlund sullo 0-0. La squadra di Conte sale a 7 punti e dedica il successo alla memoria di Maradona. OMAGGIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI A MARADONA Nel nome di Diego: il brivido del 10? minuto. C’erano partite che non si possono sbagliare per la classifica, e partite che non si possono sbagliare per la storia. Napoli-Qarabag era la seconda. A cinque anni esatti dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, lo stadio che porta il suo nome ha vissuto una notte di commozione pura. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Qarabag 2-0: McTominay show (gol e rovesciata), Hojlund sbaglia rigore. L’omaggio a Diego

