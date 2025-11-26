Napoli, 25 novembre 2025 - Al giro di boa della fase campionato di Champions League il Napoli si era presentato in 24esima posiziona, l'ultima in teoria buona a centrare almeno i playoff per gli ottavi. Dopo un primo tempo equilibrato e senza grossi sussulti su entrambi i lati, nella ripresa il match si infiamma. Prima gli azzurri guadagnano un rigore con Di Lorenzo che Kochalski respinge a Hojlund e poi, dopo l'innesto di Politano, ingranano la marcia giusta grazie al solito McTominay, bravo e fortunato su entrambe le reti: nella prima, di testa, insacca la parata di Kochalski sulla deviazione verso la propria porta di Mustafazade e nella seconda è Jankovic a sporcare in maniera decisiva il tentativo di acrobazia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli-Qarabag 2-0, McTominay rilancia gli azzurri in Champions League