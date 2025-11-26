Napoli-Qarabag 2-0 le pagelle | McTominay 7,5 trascinatore Hojlund 5 sbaglia un rigore

Il Napoli torna alla vittoria in Champions League e sale a quota 7 punti grazie al successo per 2-0 contro il Qarabag. Dopo un primo tempo complicato e un rigore sbagliato da Hojlund nella. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Napoli-Qarabag 2-0, le pagelle: McTominay (7,5) trascinatore, Hojlund (5) sbaglia un rigore

Contenuti che potrebbero interessarti

Champions League, Napoli-Qarabag 2-0 e Bodo Glimt-Juventus 2-3. Punti preziosi per i play-off Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-lea - facebook.com Vai su Facebook

#UCL – Goal Alert: Napoli *1-0 Qarabag *(McTominay 65’) #SSFootball Vai su X

Napoli-Qarabag 2-0, gol e highlights: McTominay trascina gli azzurri - L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra ... Si legge su sport.sky.it

Napoli-Qarabag 2-0 in meme: azzurri bagnati, azzurri fortunati. Si torna a sorridere in Europa - Nella cornice surreale di una Napoli in cui a breve ci si dovrà spostare in gondola come a Venezia, il Napoli di Conte si impone sugli azeri - Lo riporta ilmattino.it

Il Napoli torna a vincere in Champions League: doppietta di McTominay, Qarabag battuto 2-0 - La squadra di Antonio Conte al Maradona, nel quinto anniversario della morte di Diego, batte 2- Scrive fanpage.it