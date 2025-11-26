Napoli–Qarabag 2-0 | gli azzurri tornano dominanti Rivivi gli highlights del match

"> Il Napoli si riprende la scena europea nel giorno più simbolico, quello dedicato alla memoria di Diego Armando Maradona. Una serata intensa, emotiva, ma soprattutto vincente: gli azzurri battono 2-0 il Qarabag e rilanciano con forza la corsa in Champions League. Gli highlights della sfida raccontano una gara che il Napoli ha saputo strappare con orgoglio e lucidità, soprattutto dopo il rigore fallito da Hojlund nella ripresa. La reazione? Veemente. E porta la firma dell’uomo del momento: Scott McTominay. Il centrocampista azzurro apre le marcature con un colpo di testa da attaccante vero, poi firma l’azione del raddoppio che costringe Jankovic all’autogol. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli–Qarabag 2-0: gli azzurri tornano dominanti. Rivivi gli highlights del match

Leggi anche questi approfondimenti

Le parole dei tifosi del Napoli dopo il successo in Champions contro il Qarabag. #ilmattino #championsleague #napoli #napoliqarabag - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Qarabag, Conte: "La squadra non era morta. Ma la situazione infortuni è dura" #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague Vai su X

Napoli-Qarabag 2-0, gol e highlights: McTominay trascina gli azzurri - L'attaccante del Napoli Rasmus Højlund ha segnato sette gol in nove presenze in Champions League, e dall'inizio della stagione 2023/24 la sua percentuale realizzativa del 47% (7/15) è la migliore tra ... sport.sky.it scrive

Champions League: Napoli – Qarabag 2 -0, vittoria fondamentale per gli azzurri - Il Napoli supera il Qarabag nella notte azzurra, vittoria fondamentale per il prosieguo del cammino europeo. Secondo 2anews.it

LA PARTITA – Napoli-Qarabag 2-0, gli azzurri vincono con un super McTominay - Decisiva la rete di McTominay e un autogol di Jamkovic. Si legge su pianetazzurro.it