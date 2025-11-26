Napoli ok col Qarabag | McTominay decisivo 2-0 al Maradona

NAPOLI - Il Napoli non sbaglia in casa contro il Qarabag e batte gli azeri 2-0, nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Primo tempo bloccato per la squadra di Conte, che riesce a tirare giù il muro Kochalski solamente al 65' con McTominay. Il 2-0 lo provoca l'autogol di Jankovic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli ok col Qarabag: McTominay decisivo, 2-0 al Maradona

