Napoli McTominay trascina | 2-0 al Qarabag e Champions rilanciata

Il Napoli ritrova entusiasmo anche in Europa, superando 2-0 il Qarabag e consolidando il proprio cammino nella fase campionato di Champions League. Una vittoria costruita con pazienza, dopo aver sbattuto più volte contro il muro azero, e sbloccata da un protagonista inatteso ma sempre più centrale: Scott McTominay. McTominay guida la svolta dopo l’errore di Hojlund. La serata sembrava complicarsi al 56’, quando Hojlund, fin lì opaco, si è fatto ipnotizzare da un super Kochalski sul rigore procurato da Di Lorenzo dopo il fallo di Jankovic. Un episodio che poteva cambiare l’inerzia, ma che invece ha scatenato la reazione del Napoli. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Napoli, McTominay trascina: 2-0 al Qarabag e Champions rilanciata

