Napoli McTominay è un leader Neres e Lang giocatori importanti partita difficile a Roma
de Giovanni, Massimiliano Esposito, Dossena, Petrazzuolo, Pavarese, Mandato e Mignano hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Napoli con il 3-4-3? Il rientro di Spinazzola è fondamentale, purtroppo ci sono tanti infortuni, la squadra è viva ed è legata a Conte, partita difficile a Roma, McTominay è determinante”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Infortunio di Gutierrez? Lui vorrebbe rientrare presto, ma lo staff medico è pessimista. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il Napoli sui media: le prime pagine dei quotidiani oggi Il Corriere dello Sport: "McTominay spinge il Napoli" Il Mattino: "Ci pensa McFratm: il Napoli piega il Qarabag" TuttoSport: "Canta Napoli, McTominay omaggia Maradona" - facebook.com Vai su Facebook
McTominay spinge il Napoli: Qarabag battuto 2-0 nel nome di Maradona Vai su X
Il “Fattore McTominay” ancora decisivo: il Napoli batte il Qarabag nel ricordo di Maradona - Scott McTominay decisivo con il Napoli in UEFA Champions League contro il Qarabag, il suo tocco regala vittorie agli azzurri e alla Scozia ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Napoli, McTominay è l'insostituibile di Conte - Il Napoli ha il suo giocatore fondamentale, quello che Antonio Conte non sostituisce quasi mai. Segnala ilmattino.it
Napoli, McTominay verso il rientro con il Psv. Hojlund ancora ai box - tour religioso in zona o magari indagando dentro se stessi, provando a capire se esista un motivo o se questi infortuni - Scrive gazzetta.it