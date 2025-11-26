Napoli McTominay è un leader Neres e Lang giocatori importanti partita difficile a Roma

Parlami.eu | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

de Giovanni, Massimiliano Esposito, Dossena, Petrazzuolo, Pavarese, Mandato e Mignano hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Napoli con il 3-4-3? Il rientro di Spinazzola è fondamentale, purtroppo ci sono tanti infortuni, la squadra è viva ed è legata a Conte, partita difficile a Roma, McTominay è determinante”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Infortunio di Gutierrez? Lui vorrebbe rientrare presto, ma lo staff medico è pessimista. 🔗 Leggi su Parlami.eu

napoli mctominay 232 un leader neres e lang giocatori importanti partita difficile a roma

© Parlami.eu - Napoli, McTominay è un leader, Neres e Lang giocatori importanti, partita difficile a Roma

Scopri altri approfondimenti

napoli mctominay 232 leaderIl “Fattore McTominay” ancora decisivo: il Napoli batte il Qarabag nel ricordo di Maradona - Scott McTominay decisivo con il Napoli in UEFA Champions League contro il Qarabag, il suo tocco regala vittorie agli azzurri e alla Scozia ... Lo riporta gianlucadimarzio.com

Napoli, McTominay &#232; l'insostituibile di Conte - Il Napoli ha il suo giocatore fondamentale, quello che Antonio Conte non sostituisce quasi mai. ilmattino.it scrive

Napoli, McTominay verso il rientro con il Psv. Hojlund ancora ai box - tour religioso in zona o magari indagando dentro se stessi, provando a capire se esista un motivo o se questi infortuni - Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Mctominay 232 Leader