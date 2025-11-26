Napoli McTominay è un leader Neres e Lang giocatori importanti partita difficile a Roma
de Giovanni, Massimiliano Esposito, Dossena, Petrazzuolo, Pavarese, Mandato e Mignano hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Napoli con il 3-4-3? Il rientro di Spinazzola è fondamentale, purtroppo ci sono tanti infortuni, la squadra è viva ed è legata a Conte, partita difficile a Roma, McTominay è determinante”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Infortunio di Gutierrez? Lui vorrebbe rientrare presto, ma lo staff medico è pessimista. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Niente ritorno in Premier League per Scott McTominay: per il Napoli è incedibile Secondo Alfredo Pedullà, le voci su presunte sirene inglesi non vanno ascoltate: il club azzurro punta con forza sul centrocampista scozzese, sia per il presente che per il futuro - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle #Napoli- #Qarabag: #Neres frizzante, #Lang va a sprazzi. #McTominay decisivo, #Hojlund e #Conte... Vai su X
Il “Fattore McTominay” ancora decisivo: il Napoli batte il Qarabag nel ricordo di Maradona - Scott McTominay decisivo con il Napoli in UEFA Champions League contro il Qarabag, il suo tocco regala vittorie agli azzurri e alla Scozia ... Lo riporta gianlucadimarzio.com
Napoli, McTominay è l'insostituibile di Conte - Il Napoli ha il suo giocatore fondamentale, quello che Antonio Conte non sostituisce quasi mai. ilmattino.it scrive
Napoli, McTominay verso il rientro con il Psv. Hojlund ancora ai box - tour religioso in zona o magari indagando dentro se stessi, provando a capire se esista un motivo o se questi infortuni - Si legge su gazzetta.it