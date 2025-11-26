de Giovanni, Massimiliano Esposito, Dossena, Petrazzuolo, Pavarese, Mandato e Mignano hanno partecipato a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da parlami.eu: NM LIVE – de Giovanni: “Napoli con il 3-4-3? Il rientro di Spinazzola è fondamentale, purtroppo ci sono tanti infortuni, la squadra è viva ed è legata a Conte, partita difficile a Roma, McTominay è determinante”. MAURIZIO DE GIOVANNI, scrittore: “Infortunio di Gutierrez? Lui vorrebbe rientrare presto, ma lo staff medico è pessimista. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, McTominay è un leader, Neres e Lang giocatori importanti, partita difficile a Roma