Napoli | in fondo il calcio non è una cosa complicata…

Quella che sembra essere una provocazione, forse non lo è più di tanto. Il Napoli aveva difficoltà nella manovra, segnava poco, faceva male, si deprimeva alle prime difficoltà. Ovviamente cominciavano le prime insinuazioni, probabilmente discussioni accese animavano fino a qualche giorno fa lo stesso spogliatoio. Certo la loro parte l’hanno avuta anche i tanti infortuni, ma alla fine il Napoli non ha mollato. Del Genio: “Il Napoli non tirava più, ora con Neres-Lang avversari nel panico”. Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a ‘Canale 8’ per commentare la vittoria del Napoli contro il Qarabag: “Il Napoli è una squadra che aveva vinto uno scudetto con la solidità, con gli inserimenti di McTominay e Anguissa, con la forza di Lukaku e le sue qualità tecniche. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Napoli: in fondo il calcio non è una cosa complicata…

