Napoli gli aggiornamenti sugli infortunati | Conte fa il punto sulle condizioni di Gutierrez e Spinazzola

Il Napoli continua a dover fare i conti con tante defezioni. L'ultimo infortunio in ordine di tempo è quello rimediato da Miguel Gutierrez.Nel corso della conferenza stampa post Qarabag, Antonio Conte ha fatto il punto della situazione sull'infermeria azzurra: “Gutierrez ha avuto una distorsione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Champions League, dopo 45' Napoli-Qarabag 0-0 e Bodo Glimt-Juventus 1-0 Domani sfida Atletico Madrid-Inter e Eintracht-Atalanta. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-champions-league-girone-unico-q - facebook.com Vai su Facebook

Infortunati Napoli, gli aggiornamenti del bollettino dei partenopei in vista dell’Atalanta: fermi in tre a centrocampo, possibile il ritorno di Spinazzola (ex della partita) - Tra rientri e recuperi in corso, diverse incognite per Conte Come riportato dal Corriere dello Sport, la sit ... Si legge su calcionews24.com

McTominay affonda il Qarabag: scatto in Champions League - Conte: "Il Napoli non era morto, ma la situazione infortuni è dura" - 0 contro il Qarabag al Maradona e agguanta tre punti fondamentali in ottica qualificazione, portandosi a ... Secondo affaritaliani.it

Conte contro la sfortuna: “Ci siamo allenati solo 15 minuti”. Altro infortunio in casa Napoli - Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa a seguito della vittoria contro il Qarabag per 2- Secondo calciomercato.it