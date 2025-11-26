Napoli Di Lorenzo non ci sta | l’ha detto sul presunto litigio fra Conte e la squadra

Seconda vittoria consecutiva per il Napoli, che dopo l’Atalanta in campionato batte anche il Qarabag in Champions League. Successo per 2-0 da parte dei partenopei, che salgono a sette punti in classifica e adesso possono guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni europei. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, il capitano Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la gara. Di Lorenzo fa chiarezza: “Con Conte non siamo mai stati distanti”. Il capitano azzurro si è soffermato sulla vittoria, ma anche su quanto detto in questi ultimi giorni. A detta sua, infatti, non c’è stata nessuna frattura tra lo spogliatoio e Antonio Conte: In questi giorni si percepiva già un aria diversa e poi lo si vede in campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Di Lorenzo non ci sta: l’ha detto sul presunto litigio fra Conte e la squadra

