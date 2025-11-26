Napoli Di Lorenzo | Ci siamo ritrovati usciti da settimane difficili

Tempo di lettura: < 1 minuto “ I segnali in questi giorni li abbiamo dati prima di tutto a noi stessi, dopo settimane difficili e complicate per i risultati. Abbiamo ora fatto due vittorie importanti “. Lo ha detto il capitano del Napoli Di Lorenzo dopo la vittoria in Champions League contro il Qarabag che segue il successo contro l’Atalanta, che segnano la ripresa della squadra azzurra dopo un periodo di crisi. “ Stasera non era facile – ha detto a Sky Di Lorenzo – ma volevamo tornare a vincere in Champions e per noi è stata una bella serata di vittoria nel giorno di memoria di Diego con i nostri tifosi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Di Lorenzo: “Ci siamo ritrovati, usciti da settimane difficili”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La rovesciata di Neres, lo scivolone di Di Lorenzo: il Napoli c'è ma non arriva il gol CONTE DOVREBBE CAMBIARE QUALCOSA ALL'INTERVALLO? #NapoliQarabag #ChampionsLeague #Conte - facebook.com Vai su Facebook

Napoli monitor Lorenzo Pellegrini’s situation Vai su X

Napoli-Qarabag 2-0, Di Lorenzo chiarisce: “Dovevamo ritrovarci ma siamo sempre stati con Conte” - Terminato il match tra il Napoli e il Qarabag, con la squadra di Antonio Conte che ha trionfato per 2- Come scrive gonfialarete.com

SKY - Champions, Napoli, Di Lorenzo: "Volevamo tornare alla vittoria, avevamo bisogno di punti, nessuna distanza, siamo sempre stati con Conte, dovevamo solo ritrovarci" - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Qarabag in Champions League. Secondo napolimagazine.com

Napoli, Di Lorenzo rassicura: "Ci siamo parlati e ci siamo ritrovati" - Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Di Lorenzo ha commentato così la prestazione del suo Napoli contro il Qarabag. Segnala fantacalcio.it