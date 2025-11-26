Napoli De Laurentiis adesso trema | scandalo in Serie A
De Laurentiis è il principale artefice dei successi del Napoli, anche se ultimamente si è verificata preoccupazione attorno alla sua figura. Aurelio De Laurentiis è stato il principale artefice dei successi del Napoli. Dopo aver prelevato il club quando era addirittura in Serie C, lo ha presto trascinato in Serie A fino alla conquista dei due scudetti nel 2023 e nel 2025, riportando alla mente le indimenticabili vittorie degli azzurri con Diego Armando Maradona in campo. Le soddisfazioni non sono mai troppe, però, e infatti anche quest’anno il Napoli è assolutamente in corsa per la Serie A, e ha l’obiettivo di fare bella figura anche in Champions League. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
