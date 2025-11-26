Antonio Conte, al termine della partita Champions League vinta con il puntggio di 2-0 – contro il Qarabag, è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona ed a Sky per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole Dopo il primo tempo, sono arrivati i gol. E’ soddisfatto? . “Si, ma ero soddisfatto anche del primo tempo. Abbiamo affrontato un avversario difficile, i risultati precedenti parlavano chiaramente. Non fai 2-2 col Chelsea, non vai a vincere in casa del Benfica. Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi. Sono molto contento, alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare con questa convinzione. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Napoli, Conte soddisfatto ”Abbiamo affrontato il Qarabag, una partita difficile per tanti motivi”