Napoli Conte soddisfatto | Abbiamo affrontato il Qarabag una partita difficile per tanti motivi

Antonio Conte, al termine della partita Champions League vinta con il punteggio di 2-0 – contro il Qarabag, è intervenuto nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona ed a Sky per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole Dopo il primo tempo, sono arrivati i gol. E’ soddisfatto? . “Sì, ma ero soddisfatto anche del primo tempo perché abbiamo affrontato comunque un avversario che è difficile. I risultati precedenti parlavano chiaramente, non fai due a due in casa con il Chelsea rischiando poi di vincere la partita, perché all’ultimo hanno avuto una palla tu per tu col portiere. 🔗 Leggi su Parlami.eu

