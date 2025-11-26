Napoli Conte | Non eravamo morti a Bologna E' un periodo difficile perché ci mancano i giocatori per infortunio

2025-11-25 22:47:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Il tecnico del club campione d’Italia analizza la vittoria per 2-0 sul Qarabag ai microfoni di Sky Sport Il Napoli ha battuto 2-0 il Qarabag, centrando così la seconda vittoria in questa edizione della Champions League. Di seguito le parole del tecnico degli azzurri Antonio Conte a Sky Sport: SERATA SPECIALE. “ Questa era una serata speciale per tutta Napoli, Maradona ha rappresentato qualcosa di davvero importante, ci tenevano a onorare questa giornata. Il Napoli non è mai morto, dobbiamo dare continuità al lavoro, poi si può vincere o si può perdere, l’importante è dare tutto”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

