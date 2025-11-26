Napoli Conte e il coraggio di cambiare osando | le mosse per uscire dalla crisi

Napoli, 26 novembre 2025 - Due indizi fanno una prova: dopo la convincente vittoria in Serie A sull' Atalanta, il Napoli si ripete in Champions League, battendo sempre nella cornice amica del Maradona il Qarabag. Così, nel giro di pochi giorni, gli azzurri danno una prima ma importante sistemata alle classifiche dei principali obiettivi della stagione e lo fanno nel segno di un 3-4-3 che sembra ad oggi la ricetta buona trovata da Antonio Conte. Atalanta e Qarabag, due vittorie simili ma non simmetriche. A sentire il tecnico salentino, l'infortunio di Kevin De Bruyne non è mai stato considerato come un fattore positivo per il Napoli, che in effetti gli ha dato immediatamente ragione calando bruscamente le proprie performance in campo, che per la verità erano apparse in picchiata già nelle settimane precedenti, tra l'altro di pari passo con la flessione del belga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, Conte e il coraggio di cambiare (osando): le mosse per uscire dalla crisi

