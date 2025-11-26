Napoli come sta Gutierrez? Le ultime sulle condizioni dello spagnolo

Spazionapoli.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Napoli convincente quello visto ieri sera contro il Qarabag, capace di resistere alla pressione avversaria e sfruttare al meglio la sua qualità offensiva. Tuttavia, fronte infortuni, la situazione è molto meno rosea: l’ultimo della serie è stato Miguel Gutierrez, assente a causa di una distorsione rimediata in allenamento. È proprio il caso di dire che piove sul bagnato. Le condizioni di Gutierrez. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Antonio Conte in conferenza post-Qarabag, Miguel avrebbe detto al tecnico che sarebbe riuscito a recuperare in 2 settimane nonostante i medici la pensassero diversamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

napoli come sta gutierrez le ultime sulle condizioni dello spagnolo

© Spazionapoli.it - Napoli, come sta Gutierrez? Le ultime sulle condizioni dello spagnolo

News recenti che potrebbero piacerti

napoli sta gutierrez ultimeNapoli nel caos! Altro infortunio per la squadra di Antonio Conte. Arriva la nota degli azzurri - Il terzino spagnolo dovrà fermarsi L’infortunio Napoli più recente riguarda il terzino spagnolo Miguel Gutierrez, c ... Riporta calcionews24.com

napoli sta gutierrez ultimeIAMNAPLES.it – Infortunio Napoli, distorsione alla caviglia per Gutierrez, le ultime - Ancora una tegola per Antonio Conte che perde per infortunio il terzino Gutiérrez. Da iamnaples.it

Infortunio Gutierrez: quando torna il laterale del Napoli? Le ultime - Brutta tegola per il Napoli di Antonio Conte, che perde Miguel Gutierrez a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Qarabag. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Sta Gutierrez Ultime