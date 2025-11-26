Napoli come sta Gutierrez? Le ultime sulle condizioni dello spagnolo
Un Napoli convincente quello visto ieri sera contro il Qarabag, capace di resistere alla pressione avversaria e sfruttare al meglio la sua qualità offensiva. Tuttavia, fronte infortuni, la situazione è molto meno rosea: l’ultimo della serie è stato Miguel Gutierrez, assente a causa di una distorsione rimediata in allenamento. È proprio il caso di dire che piove sul bagnato. Le condizioni di Gutierrez. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Antonio Conte in conferenza post-Qarabag, Miguel avrebbe detto al tecnico che sarebbe riuscito a recuperare in 2 settimane nonostante i medici la pensassero diversamente. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
