Napoli arrivano buone notizie dall’infermeria | si avvicina il rientro di un big
Oltre a quella che sembra essere a tutti gli effetti una ripresa fisica e mentale del Napoli, arrivano finalmente buone notizie dalla ben nutrita infermeria azzurra: a breve, un big e pilastro della squadra potrebbe essere di nuovo arruolabile. Gli infortuni hanno duramente flagellato la squadra di Antonio Conte ma adesso sembra esserci uno spiraglio. Napoli, buone notizie per il rientro di un big: i dettagli. La notizia è fresca fresca di giornata e farà sicuramente felici i tifosi azzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal Mattino, Alex Mere t – colpito da una frattura al metatarso – avrebbe finalmente tolto il tutore. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche questi approfondimenti
DHL Store Napoli Via Monteoliveto 8. Sound Gallery by Dmitry Taras · Christmas Theme. CON DHL I REGALI ARRIVANO PRIMA DELL’ALBERO #dhl #dhlexpress #napoli #natale2025? - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, buone notizie dall’infermeria: Hojlund e Rrahmani pronti per la Champions - Dall’infermeria di Castel Volturno arrivano notizie che sollevano il morale dei tifosi azzurri. Da pianetazzurro.it
Roma, buone notizie per Gasperini in vista del Napoli: due giocatori tornano ad allenarsi - I prossimi avversari del Napoli, guidati da Giampiero Gasperini e primi in classifica, saranno impegnati giovedì in Europa League, contro il Midtjylland, e nell'allen ... Si legge su mondonapoli.it
Fantacalcio Napoli: arrivano buone notizie da Neres e Lang - Saverio Fattori Il Napoli, dopo le difficoltà post Bologna (con dichiarazioni piuttosto forti da parte di Conte), ha r ... Da msn.com