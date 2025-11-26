Napoli apre le sue case | tre giorni tra architettura e città

Tre giornate, dal 3 al 5 dicembre, per guardare Napoli attraverso gli spazi in cui si vive e si lavora: è Architettura Open House 2025, itinerario che attraversa Chiaia, Centro e Vomero, aprendo abitazioni private, studi e cantieri a professionisti, appassionati di design e curiosi attratti dall’estetica dell’abitare e dal paesaggio urbano. L’abitare come racconto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

