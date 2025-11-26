Napoli anche Gutierrez va ko | è in dubbio per la Roma

Gazzetta.it | 26 nov 2025

Trauma distorsivo alla caviglia per l'esterno azzurro, che dopo aver saltato il Qarabag quasi sicuramente resterà ai box anche per il big match dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli anche gutierrez va ko 232 in dubbio per la roma

© Gazzetta.it - Napoli, anche Gutierrez va ko: è in dubbio per la Roma

