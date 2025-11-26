Napoli anche Gutierrez va ko | è in dubbio per la Roma
Trauma distorsivo alla caviglia per l'esterno azzurro, che dopo aver saltato il Qarabag quasi sicuramente resterà ai box anche per il big match dell'Olimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
. @sscnapoli | Conte: "Gutierrez ha rimediato una distorsione alla caviglia. Spinazzola sta meglio, oggi per la prima volta non ha avvertito fastidio all'adduttore" Vai su X
Il Napoli chiarisce sull'infortunio di Gutierrez, la speranza di tutti è di rivederlo in campo contro la Roma. Ma sarà difficile. - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Gutierrez: arriva l'annuncio sui tempi di recupero (non brevi) - Prima della partita contro il Qarabag altro infortunio per il Napoli: ko Gutierrez che ora sarà costretto a uno stop che non sarà troppo breve. Segnala tuttonapoli.net
Napoli, Gutierrez si sblocca. C’è un piano per Elmas - L'acquisto dell'esterno sinistro dal Girona, definito nei contorni già la scorsa settimana sulla base di 18 milioni più uno di bonus, è ormai pronto per essere ... corrieredellosport.it scrive
Napoli, Gutierrez è ufficiale: l'annuncio social di De Laurentiis - Il comunicato del Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Miguel Gutiérrez Ortega dal Girona Futbol Club. Scrive corrieredellosport.it