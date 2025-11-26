Il Napoli è tornato a vincere e convincere sia in Serie A che in Champions League, ma la squadra di Antonio Conte continua a perdere pezzi. Nella serata di ieri è arrivato l’ennesimo stop: questa volta è toccato a Miguel Gutierrez, costretto a fermarsi poco prima del match contro il Qarabag. Nella giornata odierna, invece, sono arrivate pessime notizie che riguardano Billy Gilmour. Lo scozzese, già ai box da qualche settimana, sembrerebbe soffrire di pubalgia. Infortuni Napoli, Ugolini su Gilmour: “Soffre di pubalgia, è in Inghilterra per un consulto”. Il giornalista Massimo Ugolini ha svelato in diretta su Sky Sport le condizioni del centrocampista del Napoli Billy Gilmour. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, allarme Gilmour: l’aggiornamento sulle condizioni non è dei migliori