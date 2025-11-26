Napoli a gennaio possibile un ritorno a sorpresa in difesa | sarà sacrificato Luca Marianucci?

Dailynews24.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli prepara le proprie strategie per il mercato di gennaio, consapevole che la rosa di Antonio Conte ha bisogno di ulteriori innesti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La priorità assoluta, in casa azzurra, resta l’arrivo di un nuovo centrocampista, profilo ritenuto indispensabile per dare profondità e qualità al reparto. In . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli gennaio possibile ritornoNapoli, a gennaio possibile un ritorno a sorpresa in difesa: sarà sacrificato Luca Marianucci? - Il Napoli prepara le proprie strategie per il mercato di gennaio, consapevole che la rosa di Antonio Conte ha bisogno di ulteriori innesti per affrontare ... Da dailynews24.it

Anguissa, il Napoli cerchia la data del ritorno: gennaio la svolta possibile - Il Napoli guarda il calendario con la matita tremante e un nome cerchiato in rosso: Anguissa. Scrive pianetazzurro.it

Insigne torna al Napoli? Svelato il clamoroso retroscena! - Clamoroso retroscena del ds del Napoli Manna sul ritorno di Insigne: la verità e cosa faranno gli azzurri a gennaio ... Scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Gennaio Possibile Ritorno