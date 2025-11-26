napoli 2500 concerto gratuito della nuova scarlatti a san giovanni

Un viaggio musicale di duemila anni per celebrare i 2500 anni di Napoli. Domenica 30 novembre ore 19.00, con ingresso gratuito nella Basilica di San Giovanni Maggiore (Napoli, Rampe di San Giovanni Maggiore – Mezzocannone) si terrà l’evento musicale “Napoli 2500”, realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti nell’ambito dell’omonimo progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell’ambito delle celebrazioni dei 2500 anni dalla nascita della città. «Sostenere la Nuova Orchestra Scarlatti è stato un gesto naturale: è una realtà preziosa che non può scomparire. Abbiamo creduto fin dall’inizio nel loro valore artistico e culturale e come Comune siamo stati sempre al loro fianco, anche con un aiuto concreto e condividendo il loro appello alla città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

