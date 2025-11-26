Napoli 15enne sequestrato in strada | arrestati gli ultimi due rapitori
Ricostruito l’intero commando responsabile del rapimento avvenuto a San Giorgio a Cremano. Accertato anche il ruolo dell’indagato già fermato il giorno del rapimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
