Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricostruito l’intero commando responsabile del rapimento avvenuto a San Giorgio a Cremano. Accertato anche il ruolo dell’indagato già fermato il giorno del rapimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 15enne sequestrato in strada: arrestati gli ultimi due rapitori

