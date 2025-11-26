Namibia consigliere Adolf Hitler Uunona si ricandida a elezioni locali | Stop discriminazioni e pro diritti civili il mio nome? Retaggio coloniale

Un nome "particolare", ma che nulla ha a che vedere con le sue ideologie: il 59enne Adolf Hitler Uunona è il favorito per un nuovo mandato nel collegio di Ompundja. Il riferimento al Fuhrer è solo casuale: segno di un passato storico-coloniale che riaffiora Adolf Hitler Uunona è pronto ad ass. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

