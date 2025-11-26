Nadia Battocletti ha incominciato nel miglior modo possibile la stagione riservata alle corse campestri, dettando legge ad Atapuerca e vincendo così una della grandi Classiche del panorama mondiale di specialità. La fuoriclasse trentina ha messo il proprio sigillo in terra spagnola e per la prima volta in carriera si è imposta in questo appuntamento valido per il World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha piazzato un micidiale attacco negli ultimi cinquecento metri, lasciando sul posto la keniana Sheila Jebet e fornendo un chiaro segnale in vista degli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre a Lagos. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nadia Battocletti insegue il bis ad Alcobendas: nuova Classica del cross, poi gli Europei