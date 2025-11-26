Nadia Battocletti insegue il bis ad Alcobendas | nuova Classica del cross poi gli Europei

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nadia Battocletti ha incominciato nel miglior modo possibile la stagione riservata alle corse campestri, dettando legge ad Atapuerca e vincendo così una della grandi Classiche del panorama mondiale di specialità. La fuoriclasse trentina ha messo il proprio sigillo in terra spagnola e per la prima volta in carriera si è imposta in questo appuntamento valido per il World Athletics Cross Country Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante riservato a questa disciplina). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha piazzato un micidiale attacco negli ultimi cinquecento metri, lasciando sul posto la keniana Sheila Jebet e fornendo un chiaro segnale in vista degli Europei di Cross, che si disputeranno domenica 14 dicembre a Lagos. 🔗 Leggi su Oasport.it

nadia battocletti insegue il bis ad alcobendas nuova classica del cross poi gli europei

© Oasport.it - Nadia Battocletti insegue il bis ad Alcobendas: nuova Classica del cross, poi gli Europei

Approfondisci con queste news

Nadia Battocletti insegue il bis ad Alcobendas: nuova Classica del cross, poi gli Europei - Nadia Battocletti ha incominciato nel miglior modo possibile la stagione riservata alle corse campestri, dettando legge ad Atapuerca e vincendo così una ... Come scrive oasport.it

nadia battocletti insegue bisNadia Battocletti vince il Cross di Atapuerca! Stoccata fulminea nella Classica, Jebet e Jepkemei sfiancate - Nadia Battocletti ha vinto il prestigiosissimo Cross di Atapuerca, una delle grandi classiche mondiali per quanto riguarda le corse campestri. Come scrive oasport.it

Diretta Nadia Battocletti/ Medaglia di bronzo nei 5000 metri! Oro ancora a Chebet (Mondiali atletica 2025) - Diretta Nadia Battocletti finale 5000 metri Mondiali atletica 2025 streaming video Rai 2: medaglia di bronzo per la trentina, oro Chebet (oggi 20 settembre) DIRETTA NADIA BATTOCLETTI FINALE 5000 METRI ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Nadia Battocletti Insegue Bis