Musicisti che fanno ridere Omaggio di Elio a Jannacci

Le canzoni più famose di autentici mostri sacri come Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, I Gufi, Felice Andreasi, diventate iconiche nella Milano degli anni ‘60, sono al centro di "Quando un musicista ride" (omaggio a una canzone di Jannacci), l’ultimo recital di Stefano Belisari, 64 anni, meglio conosciuto come Elio, quello della band delle Storie Tese, in programma domani giovedì 27 novembre alle 21 alla ChorusLife Arena di Bergamo. Elio, con la complicità di cinque talentuosi strumentisti, regalerà al pubblico diversi brani cosiddetti "irregolari", tratti dal repertorio appunto di Fo, Gaber, Jannacci e compagni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Musicisti che fanno ridere . Omaggio di Elio a Jannacci

Leggi anche questi approfondimenti

Questa mattina si è celebrata Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Con l'occasione della celebrazione, ricordiamo e ringraziamo tutti coloro che fanno dell'arte e della musica la loro vita, in particolare il nostro Corpo musicale locale G. Verdi. #tre - facebook.com Vai su Facebook

Musicisti che fanno ridere . Omaggio di Elio a Jannacci - Le canzoni più famose di autentici mostri sacri come Dario Fo, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Cochi e Renato, I Gufi, Felice Andreasi, diventate iconiche nella Milano degli anni ‘60, sono al centro di ... Secondo ilgiorno.it

"Siamo più musicisti che poeti" Pfm, omaggio a Fabrizio De André - Maria, Angiolina, Marinella tornano ad impigliare le loro storie tra le corde della chitarra di Fabrizio De André nell’omaggio che gli riserva al Premiata Forneria Marconi sabato, alle 17,30, al ... Si legge su lanazione.it