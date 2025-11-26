– La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente nella comunità artistica e tra i fan, suscitando profonda commozione e incredulità. . Shpat Kasapi, noto cantante della scena pop albanese e kosovara, è deceduto improvvisamente all’età di 40 anni. Secondo le prime informazioni confermate da fonti di stampa, il decesso sarebbe avvenuto in Italia, dove l’artista si trovava insieme alla sua ex moglie. Un amico della popstar ha riferito che “è morto in Italia”, aggiungendo un dettaglio che resta al momento in attesa di conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Musica sotto shock, il cantante muore improvvisamente