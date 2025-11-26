Musetti si racconta e parla anche di Sinner | le parole su Jannik emozionano

Lorenzo Musetti ha parlato di sé e di Jannik Sinner in una lunga intervista senza filtri: ecco le sue parole. Lorenzo Musetti, attuale numero 9 del ranking Atp, ha parlato in una lunga intervista toccando diversi temi, tra cui anche quello riguardante Jannik Sinner. Ecco cos’ha riferito il tennista toscano. Musetti parla di Jannik Sinner e non solo: le sue parole. Ai microfoni de ‘La Repubblica’, nell’inserto ‘D’, Musetti ha dichiarato su Jannik: “Per fortuna che ho Sinner, non dirò mai ‘purtroppo’. Non esiste una rivalità di quel genere, esasperare le tensioni nello sport, che ne ha tante, non serve. 🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondisci con queste news

Lorenzo Musetti si racconta come mai prima d’ora. Dagli attacchi di panico ai sogni più grandi, dal rapporto con i social alle sue opinioni su Sinner e Alcaraz: un’intervista a cuore aperto che mostra il lato più umano e ambizioso del talento azzurro. “Voglio di - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz e la cena con Allegri. Musetti racconta il tifo per la Juve: "Sono di Carrara, come Buffon" Vai su X

Lorenzo Musetti parla chiaro sul rapporto con Jannik Sinner - Il tennista carrarino, che ha chiuso la stagione in Top 10, non ha usato mezzi termini nel definire il numero uno azzurro e numero 2 ATP. Da msn.com

La bomba su Sinner la sgancia Musetti, rivelazione in diretta - Lorenzo Musetti non si trattiene e sgancia la bomba su Jannik Sinner, è successo tutto in diretta: ecco come stanno le cose ... Scrive tennisfever.it

ESCLUSIVA, Marcello Baldi: “Davis Cup alla portata anche senza Sinner e Musetti. Occhio al prodigio Joao Fonseca. Inter da scudetto. Ecco i miei tre pupilli della Serie A” - Il giornalista e creator Marcello Baldi si racconta: dalla gavetta sul campo ai suoi progetti, passando per la Serie A e la Davis Cup. Si legge su news.superscommesse.it