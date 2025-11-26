Musetti | Le emozioni mi scassano mi faccio prigioniero da solo Le bestemmie? Sono andato anche da uno psicoterapeuta

Lorenzo Musetti, nell’era dell’eccellenza tennistica italiana, ha una quota tutta sua: è quello elegante, bello, estetico. “Un dandy che ti sfinisce con le sue fantasie, a volte molto sofferte”, lo definisce Emanuela Audisio che l’ha intervistato per D di Repubblica. E’ un’intervista più intima delle solite. E ovviamente parte con il Musetti “baby-papà”, che sta per avere il secondo nonostante la giovanissima età: “Non mi fanno molte domande, tranne Alexander Bublik che ha 28 anni e un bimbo di 3. Lui è sempre affettuoso, spesso ci confrontiamo tra papà. Il primo figlio è stato un terremoto e una bella sorpresa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Musetti: «Le emozioni mi scassano, mi faccio prigioniero da solo. Le bestemmie? Sono andato anche da uno psicoterapeuta»

