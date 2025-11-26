Musetti e le bestemmie in campo | Ho chiuso la collaborazione con lo psicologo Rivedermi è imbarazzante

Lorenzo Musetti torna sulle bestemmie in campo e rivela di aver interrotto il lavoro con lo psicoterapeuta: "Rivedermi è imbarazzante". L'ammissione dopo un'altra stagione ai vertici del tennis italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Musetti: «Le emozioni mi scassano, mi faccio prigioniero da solo. Le bestemmie? Sono andato anche da uno psicoterapeuta» L'intervista a "D" di Repubblica: "Mai avuta la PlayStation, sono vintage. Nel tennis solo Bublik chiede di mio figlio? Del tennis mi pia - facebook.com Vai su Facebook

Musetti: «Sto lavorando sul mio atteggiamento in campo. Sinner mi ricorda Cristiano Ronaldo. Alcaraz è più un artista nel gioco» - Lorenzo Musetti, tennista italiano al numero 8 del ranking, ha rilasciato un'intervista al podcast “Small Talk” con Carlo Pastore, dove ha affrontato diversi temi, tra tennis ... Scrive ilmessaggero.it