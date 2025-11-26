Musetti e le bestemmie in campo | Ho chiuso la collaborazione con lo psicologo Rivedermi è imbarazzante

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Musetti torna sulle bestemmie in campo e rivela di aver interrotto il lavoro con lo psicoterapeuta: "Rivedermi è imbarazzante". L'ammissione dopo un'altra stagione ai vertici del tennis italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

